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Ailesini Mısır’a yolladı kendisi Gazze’de kaldı! Kahraman Filistinli doktor

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Giriş: 08.11.2023 09:02
İnsanlık tarihinin en büyük dramlarından birini sahne olan Gazze'de görev yapan Filistinli bir doktor, güvende olabilmeleri için ailesini Mısır'a gönderdi. Ancak, sahip olduğu Moldova pasaportu sayesinde kendisinin çıkışına da izin verilmesine rağmen o Gazze'de kalarak yaralılara yardım etmeyi seçti. İşte Kahraman Filistinli doktor Muhammed Ebu Namuos'un hikayesi…
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Kahraman Filistinli doktor
Kahraman Filistinli doktor
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