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Aile içi tartışma büyüdü, çözüm karakolda arandı! İfade yerine şiddet talebi: Beni döv abi beni döv

Aile içi tartışma büyüdü, çözüm karakolda arandı! İfade yerine şiddet talebi: Beni döv abi beni döv

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 22:02
Aksaray’da meydana gelen ilginç bir olayda, aile içi tartışma büyüyerek polis müdahalesiyle sonuçlandı. Taraflardan biri, yaşanan gerilim sonrası diğer aile üyesini polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şikayet edilen kişiyi ifadeye götürmek istedi. Ancak şahsın gösterdiği beklenmedik tepki herkesi şaşırttı. Polis aracına binmek istemeyen şahıs, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi, döv," diyerek adeta yalvardı. Olay sırasında hem polis ekipleri hem de çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınmak istenen kişi, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ifadeye götürüldü. Yaşanan bu ilginç anlar kameralara yansıdı.
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Aile içi tartışma büyüdü, çözüm karakolda arandı! İfade yerine şiddet talebi: Beni döv abi beni döv
İfade yerine şiddet talebi: Beni döv abi beni döv!
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