Ahşap ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Edinilen bilgiye göre organize sanayi bölgesi içerisinde ahşap ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. OSB itfaiyeleri yangını söndürmede yeterli olmayınca Sivas Belediyesi İtfaiyesi’nden yardım istendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

