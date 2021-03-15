Ahmet'in patates kamyonunda geçen hayatı

Suriye'de yaşayan El Salha ailesinin bütün düzeni, Esad rejiminin hava bombardımanıyla yıkıldı. Küçük Ahmet'in elinden tutarak yolda yürüyen annesi saldırıda yaşamını yitirdi. Ahmet ise engelli kaldı ve bir daha hiç konuşamadı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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