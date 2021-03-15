15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ahmet'in patates kamyonunda geçen hayatı

Ahmet'in patates kamyonunda geçen hayatı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2021 10:43
Güncelleme:15.03.2021 11:08
Suriye'de yaşayan El Salha ailesinin bütün düzeni, Esad rejiminin hava bombardımanıyla yıkıldı. Küçük Ahmet'in elinden tutarak yolda yürüyen annesi saldırıda yaşamını yitirdi. Ahmet ise engelli kaldı ve bir daha hiç konuşamadı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Suriyede iç savaşın 11. yılına girildi SURİYE'DE İÇ SAVAŞIN 11. YILINA GİRİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Patates kamyonunda geçen hayat
Patates kamyonunda geçen hayat
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Dev balinalar...
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Dev balinalar...
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Koronavirüs risk haritası açıklandı mı?
Koronavirüs risk haritası açıklandı mı?
TIR faciası! Yeni görüntüler ortaya çıktı
TIR faciası! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Çocukları kreşte darbedilen aile A Haber'e konuştu
Çocukları kreşte darbedilen aile A Haber'e konuştu
Kreşteki şiddetin adresi bu kez Sakarya!
Kreşteki şiddetin adresi bu kez Sakarya!
Öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu
Öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu
Çeteye baskın! Lüks araçlar...
Çeteye baskın! Lüks araçlar...
Marmara denizi ölüyor
Marmara denizi ölüyor
Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti
Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti
Gençlerin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı
Gençlerin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı
Daha Fazla Video Göster