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Ahlaksız profesör! FETÖ'den ihraç edilmişti... Çocukları ilaçla hipnotize etti ailelerini cinsel tacizle suçladı

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 08:57
Aile içi cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ailelerinden şikayetçi olan 40 çocuğun 2 yıl önce açılan bir kliniğe gitmesi ve tüm dosyalarda psikiyatr Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun imzası olması savcılığı şüphelendirdi. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren savcılık şok gerçeklere ulaştı. Tespitlere göre Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu çocuklarda hafıza kaybına neden olan ilaç vererek onlara cinsel tacize uğradıkları yönünde telkinde bulundu. Sonrasında çocukların şikayetçi olduğu ailelerinden para istendi, vermeyenler ise savcılığa bildirildi. Ayrıca Zoroğlu'nun 13 çocuğa "üstün zekalı" teşhisi koyarak yurt dışında okullara gönderdiği, bu okulların FETÖ okulu olduğu yönünde şüpheler bulunduğu öğrenildi.
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