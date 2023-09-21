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Ahıska Türkleri öz vatanlarına kavuştu: Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 12:55
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'dan kafileler halinde getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, özvatanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Ahıska Türkü Gülmira Elisegil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." dedi.
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