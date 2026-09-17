Türkiye'nin konuştuğu soruşturmalar hangi aşamada? Kiminin ölümü yıllardır aydınlatılamadı.

Yıllardır kamuoyunun gündemindeki şüpheli ölüm ve kayıp dosyalarında soruşturmalar yeniden derinleşiyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Adli Tıp Kurumu'nun toksikolojik ve biyolojik inceleme raporu bekleniyor. Gülistan Doku dosyasında ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın iade süreci sürerken, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili fethi kabir işlemi tamamlandı. Güllü dosyasında ise duruşma 1 Ekim'de görülecek.