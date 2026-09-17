-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Türkiye'nin konuştuğu soruşturmalar hangi aşamada? Kiminin ölümü yıllardır aydınlatılamadı.
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmalar hangi aşamada? Kiminin ölümü yıllardır aydınlatılamadı.

Yıllardır kamuoyunun gündemindeki şüpheli ölüm ve kayıp dosyalarında soruşturmalar yeniden derinleşiyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Adli Tıp Kurumu'nun toksikolojik ve biyolojik inceleme raporu bekleniyor. Gülistan Doku dosyasında ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın iade süreci sürerken, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili fethi kabir işlemi tamamlandı. Güllü dosyasında ise duruşma 1 Ekim'de görülecek.

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 4. dalga! 3 şüpheli gözaltında
Sonraki Video
Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 4. dalga! 3 şüpheli gözaltında
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar