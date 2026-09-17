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Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 4. dalga! 3 şüpheli gözaltında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 4. dalga! 3 şüpheli gözaltında

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'un ise KKTC'de olduğu belirlendi.

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