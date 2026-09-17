Fed'den kritik faiz kararı! Faiz yüzde 4'e çıktı, gözler altın ve piyasalarda

ABD Merkez Bankası Fed, 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Kararın ardından küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonu, yeni faiz adımları ve altın fiyatlarına çevrildi. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, Fed'in bundan sonraki politika yol haritasını, Donald Trump'ın faiz politikasına yönelik açıklamalarını ve ons altındaki kritik seviyeleri A Haber'de değerlendirdi.