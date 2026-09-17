Piyasada neler oldu, hangi önlemler alınıyor? Finansal İstikrar Komitesi: Yapısal risk yok

Piyasalardaki sert dalgalanmanın ardından ekonomi yönetimi harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarında temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. SPK, bazı portföy yönetim şirketlerinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını işlemlere kapatıp tasfiye kararı alırken, Merkez Bankası da likidite koşullarının yakından izlendiğini ve ihtiyaç halinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu.