Ağustos temmuzdan daha mı serin geçecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklara poyraz arası verilmişti. Peki ağustos temmuzdan daha mı sıcak olacak? Yoksa daha mı serin geçecek? A Haber muhabiri Esra Akyürek uzmanına sordu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gönençgil, “Bu hafta biraz mevsim normallerine geçecek bir hafta. Zaman zaman çöl sıcaklıkları ile karşı karşıya da kalıyoruz. Önümüzdeki haftalarda yüksek sıcaklıklar beklemek mümkün.” ifadelerini kullandı.

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