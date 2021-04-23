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Ağrılı çobandan yürekleri ısıtan hareket! Yarıya inen Türk bayrağını göndere çekti

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Giriş: 23.04.2021 23:24
Güncelleme:23.04.2021 23:31
Ağrı'da merada otlayan koyunları getirmek için evden çıkan lise öğrencisi Mert Yeşil’in bayrak hassasiyeti yürekleri ısıttı. Yeşil'in rüzgar nedeniyle yarıya inen Türk bayrağını göndere çekmesi kameralara böyle yansıdı.

Diyadin'e bağlı Hacıhalit köyünde oturan Mert Yeşil, önceki gün otlamaları için meraya bıraktığı koyunları eve getirmek için evden çıktı. Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Mert Yeşil, geçen yıl mezun olduğu okulun önünden geçerken direkteki Türk bayrağının rüzgarın etkisi ile yarıya indiğini fark etti. Mert Yeşil, yolunu değiştirip bayrağı yeniden göndere çekerek sabitleştirdikten sonra ellerini yüzüne sürüp devam etti. Mert Yeşil'in bu davranışı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okulun idarecileri öğretmenleri görüntüleri okulun sosyal medya hesabından, "Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgârın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar" notu ile paylaştı. Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de yapılan paylaşıma, "Yavrumuza ve onu yetiştiren siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bayrağımız her zaman gönderde olacak. İyi ki varsınız" ifadeleri ile karşılık verdi.

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