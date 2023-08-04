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Ağrı'da sağanak sonrası sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

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Giriş: 04.08.2023 16:34
Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası sel oldu. Sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı.
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