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Ağrı Dağı'nın "takkesi" eriyor

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 15:55
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki "Takke buzulu"nda, küresel ısınma ve sıcak havanın etkisiyle küçülme yaşanıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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