11 Eylül 2023, Pazartesi
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Ağrı Dağı'nın "takkesi" eriyor
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki "Takke buzulu"nda, küresel ısınma ve sıcak havanın etkisiyle küçülme yaşanıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.