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Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı

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Giriş: 13.11.2023 11:40
Olay, 10 Kasım'da saat 7.30'da Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. 23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Musa Şahin, olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın ardından Şahin ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş?a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal'a döndü.
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