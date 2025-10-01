01 Ekim 2025, Çarşamba
Ağabeyini çekiçle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Bahçelievler’de ağabeyini uyurken çekiçle öldüren Harun Can’ın davasında savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Miras kavgası yüzünden cinayeti işlediğini itiraf eden Can hakkında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ceza talep edildi. Duruşmada tanıklar cinayet planına dair çarpıcı ifadeler verdi. Mahkeme, taraflara süre vererek davayı erteledi.