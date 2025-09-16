Afyonkarahisar’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

