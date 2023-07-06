06 Temmuz 2023, Perşembe
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Affetmek bizi güçlü kılar mı? Neden affetmeliyiz?
Bizi biz yapan, dış dünyamıza karşı bizi güçlü kılan hususlardan biri de affedebilme gücünü kendimizde bulabilmemiz. Peki affetmek neden önemli? Affetmek, geçmişte yaşanan acıları iyileştiriyor mu? Merak edilenleri Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim yanıtladı.