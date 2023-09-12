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Afetler yüzyılında mıyız? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 10:37
Bir yanda sel, diğer yanda deprem ve kitlesel can kayıpları. Peki doğal afetler neden arttı? Doğal afetlerin en önemli nedeni küresel iklim değişikliği mi? Küresel felakete mi sürükleniyor? Gelişmeleri a haber canlı yayınına katılan iklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil değerlendirdi.
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