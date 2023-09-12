Afetler yüzyılında mıyız? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

Bir yanda sel, diğer yanda deprem ve kitlesel can kayıpları. Peki doğal afetler neden arttı? Doğal afetlerin en önemli nedeni küresel iklim değişikliği mi? Küresel felakete mi sürükleniyor? Gelişmeleri a haber canlı yayınına katılan iklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil değerlendirdi.

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