30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2024 05:02
Güncelleme:30.03.2024 05:04
Son dakika...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.25’te merkez üssü Elazığ'ın olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin Uzman isim A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar....
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AFAD duyurdu! Elazığ’da korkutan deprem
AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem
İZBAN’daki arıza vatandaşları çileden çıkardı!
İZBAN'daki arıza vatandaşları çileden çıkardı!
Küçükçekmece’de silah sesleri! Komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Küçükçekmece’de silah sesleri! Komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Kuyumcuda soygun anı kamerada!
Kuyumcuda soygun anı kamerada!
Yanan villanın bodrumundan ceset çıktı!
Yanan villanın bodrumundan ceset çıktı!
İftarı şenlendiren Karadeniz lezzeti!
İftarı şenlendiren Karadeniz lezzeti!
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Doğu’da dondurucu soğuk!
Doğu'da dondurucu soğuk!
Ankara’da ’selektör’ kavgası!
Ankara'da 'selektör' kavgası!
Bir babanın çocuğuna yaptığı akıl almaz görüntüler
Bir babanın çocuğuna yaptığı akıl almaz görüntüler
Hakkari’de 7 metreyi bulan karda çalışma
Hakkari’de 7 metreyi bulan karda çalışma
Kafedeki silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede
Kafedeki silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede
Daha Fazla Video Göster