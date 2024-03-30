AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.25’te merkez üssü Elazığ'ın olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin Uzman isim A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar....

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