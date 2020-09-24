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Adres sormak istedikleri kişiyi vurdular

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Giriş: 24.09.2020 09:57
Güncelleme:24.09.2020 10:15
Son dakika haberi... Adana’da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce silahla vurup kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K.(39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz (33) eline beline götürdü. Bu sırada Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz'ı yaralayıp kaçtı. Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da yakalandı. Zanlılar ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini bu sırada şahsın eline beline götürdüğünü bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi.
Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adres sormak istedikleri kişiyi vurdular
Adres sormak istedikleri kişiyi vurdular
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