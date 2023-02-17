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Adıyaman’da vatandaşlar hasarlı evlerden eşyalarını taşıyor

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 08:41
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden etkilenen Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken vatandaşlar da hasarlı binalardan eşyalarını tahliye ediyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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