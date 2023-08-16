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Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 4 kişi öldü

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Giriş: 16.08.2023 22:57
Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Eren Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ramazan Çelik yönetiminde 06 CIR 664 plakalı ile araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık bebek Cansu Eken ve Cansu Güler araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Eren Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ramazan Çelik yönetiminde 06 CIR 664 plakalı ile araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık bebek Cansu Eken ve Cansu Güler araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, pikap içerisinde bulunan sürücü Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri AFAD ve itfaiye tarafından çıkartıldı. Cenazeler Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerine Besni Kaymakamı Çağlar Partal gelerek, jandarma ekiplerinden kazaya ilişkin bilgi aldı.

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