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Adıyaman’da deprem sonrası sel felaketi! Koordinatör vali Numan Hatipıoğlu A Haber’de
Vali Numan Hatipoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Şu anda bir konteyner sele kapıldı. 4 kişi kayboldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Tunceli Valisi, Kayseri Valisi ve ben Tokat Valisi olarak burada görevdeyiz. Arama-kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz. İlk etapta yaklaşık 150 görevli ile çalışmalarımız sürüyor ve bu görevli sayısı her an artıyor.
Yağış etkili, Tut ilçesi kırsala yakın bir bölge. Ben Gölbaşı ilçesindeydim. Hemen oradan bölgeye intikal ettik. Arama ekiplerimiz ile hemen göreve başladık. Aynı zamanda Adıyaman merkezden de ekiplerimiz bölgeye geldi. Tüm ekipler vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşımızın kendi imkanları ile aldığı ve kendi bahçesine koymuş olduğu bir konteyner sele kapıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu konteyner kentte olan bir durum değil. Vatandaşımız kendi imkanları ile bahçesine konteyner getirmiş. Maalesef aşırı yağışta sele kapılıyor. Biz il genelinde tüm koordinatör valiler olarak çadır kentleri taşıma olsun, dereleri açık tutma olsun olumsuz durumlara karşı anlık olarak çalışmalar yapıyoruz."