Adında var içinde yok! Limon sosu ve limon suyu farkı nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi için önemli bir adım daha attı. Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklandı. Limon sosu ile limon suyu arasındaki farkın tüketiciler tarafından anlaşılmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekilirken, bu adım sağlıklı gıda tüketimini desteklemek adına büyük bir öneme sahip.

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