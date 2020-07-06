06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk | VİDEO

Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2020 09:21
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk sabah erken saatlerde de devam etti. Yoğunluk nedeniyle metrobüs içerisinde ve duraklarda sosyal mesafe yok sayıldı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.

Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı.

Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.

Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayou'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti.

Tekne faciasında ölü sayısı 11 oldu
Tekne faciasında ölü sayısı 11 oldu
Adım atacak yer kalmadı!
Adım atacak yer kalmadı!
Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
Cani anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Cani anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Adalar halkı belediyeyi protesto etti
Adalar halkı belediyeyi protesto etti
İyi Parti kongresinde skandal görüntüler
İyi Parti kongresinde skandal görüntüler
Güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
Güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Teşkilat harekete geçti
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Teşkilat harekete geçti
Men edildi! Uygulamadan kaçan otobüsten...
Men edildi! Uygulamadan kaçan otobüsten...
Drone ile temassız paket servis
Drone ile temassız paket servis
30 bin TL'lik maske ile virüsten korunuyor
30 bin TL'lik maske ile virüsten korunuyor
Kaçakçı Nadir yat sefasında!
Kaçakçı Nadir yat sefasında!
Daha Fazla Video Göster