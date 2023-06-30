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Adanalı Ali Amca yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 12:58
Şimdi tarihin tozlu raflarını aralayıp anılara yolculuk yapma zamanı. Adana'da eskiden bayramlarda günler öncesinden temizlik yapılır ve bayram alışverişine çıkılırmış. Şimdi ise o günleri özler olduk. A Haber ekibi eski günlerde bayramı yaşayan ve o günün güzelliklerine tanıklık edenlere mikrofon uzattı. "Nerede o eski bayramlar?" sorusunun yanıtı arandı...
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