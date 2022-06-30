30 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana’da yarım kalan yol çalışmasına tepki! Yoldan kalkan toz tarıma zarar veriyor... Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili
Adana Büyükşehir Belediye Yüreğir'de bir ay önce başlattığı yol çalışması gerekçe göstermeden durdurdu. Araçların sık kullandığı yolda ortaya çıkan toz, bölgedeki tarım arazilerine zarar veriyor. Duruma tepki gösteren çiftçiler çalışmanın tamamlanmasını talep ediyor.