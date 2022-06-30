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Adana’da yarım kalan yol çalışmasına tepki! Yoldan kalkan toz tarıma zarar veriyor... Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili

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Giriş: 30.06.2022 15:48
Adana Büyükşehir Belediye Yüreğir'de bir ay önce başlattığı yol çalışması gerekçe göstermeden durdurdu. Araçların sık kullandığı yolda ortaya çıkan toz, bölgedeki tarım arazilerine zarar veriyor. Duruma tepki gösteren çiftçiler çalışmanın tamamlanmasını talep ediyor.
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Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili
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