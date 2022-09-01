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Adana'da vahşet! Evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü

DHA
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Giriş: 01.09.2022 09:27
Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen sonra kafasına taşla vurulan kadın öldü.
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