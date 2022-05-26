Adana'da sır ölüm! Jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti. İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.