26 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana'da sır ölüm! Jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu
Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti. İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.