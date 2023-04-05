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Adana'da ''sarılar'' suç örgütü liderinin rezidansta yakalandığı baskın kamerada

DHA
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Giriş: 05.04.2023 11:40
Adana merkezli 5 ilde ''sarılar'' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 102 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri Kenan Sarı'nın Adana'daki lüks rezidansına düzenlenen baskın anı kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Adana’da ’’sarılar’’ suç örgütüne baskın kamerada
Adana'da ''sarılar'' suç örgütüne baskın kamerada
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