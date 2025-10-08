Adana’da sahte plaka operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Adana’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 166 sahte plaka ile baskı ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

