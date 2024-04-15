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Adana’da Portakal Çiçeği Festivali başladı! 2 milyonun üzerinde katılım bekleniyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 15.04.2024 12:22
Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali başladı. Festivale yurdun dört bir yanından vatandaşlar katıldı ve renkli anlar da yaşandı. Festivale 2 milyonun üzerinde katılım bekleniyor.
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