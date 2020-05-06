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Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi

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06.05.2020
Adana’nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir semt pazarında korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, zorunlu maske takma ve elle sebze ile meyve seçilip seçilmediğini denetleyen 5 memur, bir grup esnaf tarafından darp edildi. Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, cep telefonu kamerasına da yansıyan darp olayıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Orhangazi Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Adana Valiliği koordinasyonunda pazar yerlerinde maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve ürünlerin elle seçilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmak üzere 5 memur sabah saatlerinde pazara gitti. Uyarılarda bulunan görevi başındaki 5 memur pazar esnafı tarafından darp edildi.

Bu sırada kavgayı gören bekçiler olaya müdahale ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgaya karışan esnafı gözaltına aldı.

Büro Memur-Sen Adana Şubesi üyesi 5 memurda darp raporu alarak esnaf hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu. Öte yandan memurların darp anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, "5 kamu görevlimiz denetim yapmaktayken saldırıya uğramışlardır. Kamu çalışanları darp edilip sözlü tacize maruz kalmıştır. Memurlarımız görevini gerçekleştirdikleri sırada maalesef çok üzücü durumla karşı karşıya kalmışlardır. Bunu sendikamız adına kınıyoruz ve böyle bir olayla bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyoruz" diye konuştu.

"GÖREVLERİNİ YAPTIRMAMAK İÇİN BU OLAY OLDU"

Avukat Mert İsmail Kayahan ise, "Tamamen memurlarımıza görevini yaptırmamak için bu olay meydana gelmiştir. Darp raporlarını alıp savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Memurlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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