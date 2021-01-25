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Adana'da korkunç kaza! 3 ağacı devirdi anca durabildi

İHA
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Giriş: 25.01.2021 01:58
Güncelleme:25.01.2021 02:13
Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan 06 GC 1314 plakalı araç sürücüsü boş sokakta kaldırama çıkarak 3 ağacı devirdi ve tarlaya uçtu. Kazada araçta sürücünün kendisinin olmadığını iddia eden yaralı Can Bozkurt araca yakın alanda 112 sağlık ve trafik ekipleri tarafından bulunarak Kozan Devlet hastanesine tedavisi için kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.45 sularında Türkeli mahallesi Fehmi Özel Türkay caddesinde gerçekleşti.

İddialara göre aşırı süratli olan kimliği belirsiz araç sürücüsü doğal gaz çalışması nedeni ile trafiğe kapalı olan yolda ki uyarıları dikkate almayarak kapalı alana girdi.



Aşırı süratten duramayan kimliği belirsiz sürücü kaldırımdaki 3 ağacı kökünden sökerek, boş tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Cankur ekipleri tarlaya uçan 06 GC 1314 plakalı aracın sürücünü çevrede araştırırken araca yakın konumda bulunan Can Bozkurt isimli vatandaşın araçta kendisinin olduğunu ama sürücüsünün kendi olmadığını iddia etti.

Trafik ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede aracın aşırı süratli olduğunu tespit ederken hava yastıkları açılan ve ağaçları kökünden sökülmesine neden olan araçta çok sayıda içilmiş ve kapalı halde alkol şişesi tespit etti.

Olay yerinde bulunan Can Bozkurt 112 ekipleri tarafından Kozan devlet hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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