Adana’da kirayı iki gün geciktirdi başına gelmeyen kalmadı

Adana'da iki gün kirayı geciktiren restoran işletmecileri, mülk sahibi tarafından işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfekli saldırıda anne ve babası yaralanan, kendisi de ayağından vurulan Hatun Umaç, "Ailemizin can güvenli yok. Her yerde fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın." dedi.