29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Adana'da kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi mesleğini severek sürdürüyor
Adana'da 50 yılı aşkın süredir kalaycılık yapan 4. kuşak kalay ustası, mesleğe çocuk yaşta Adanaspor'a olan sevdası yüzünden okuldan alınmasıyla başladığını anlattı. Kalay ustası Hulusi Deveci, "Babam maça gitmek için sınava girmediğimi anlayınca 'yarın dükkana gelip kalaycı oluyorsun' dedi. Bu işe öyle başladım" diye konuştu.