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Adana'da kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi mesleğini severek sürdürüyor

Adana'da kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi mesleğini severek sürdürüyor

İHA
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Giriş: 29.07.2024 12:43
Adana'da 50 yılı aşkın süredir kalaycılık yapan 4. kuşak kalay ustası, mesleğe çocuk yaşta Adanaspor'a olan sevdası yüzünden okuldan alınmasıyla başladığını anlattı. Kalay ustası Hulusi Deveci, "Babam maça gitmek için sınava girmediğimi anlayınca 'yarın dükkana gelip kalaycı oluyorsun' dedi. Bu işe öyle başladım" diye konuştu.
Kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi
Kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi
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