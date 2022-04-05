05 Nisan 2022, Salı
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Adana'da ilginç olay! Silah seslerine çıktı gözünden vuruldu
Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.