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Adana'da ilginç olay! Silah seslerine çıktı gözünden vuruldu

AA
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Giriş: 05.04.2022 09:25
Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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