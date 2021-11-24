Adana'da eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Adana'da bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.'nin, 3 çocuğunu da alarak evden kaçması üzerine Ali İ. evin damına çıktı. Müzakereci polis, uzun süre kendisini aşağı sarkıtan Ali İ.?yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Ali İ., aşağıda bekleyen komşusu Ufuk A.'nın üzerine atladı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.?nin 3 çocuğunu alıp, evden ayrılması üzerine sinirlenen Ali İ., evin damına çıkarak kendisini aşağı bırakacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı. Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.iyi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.?nın üzerine düştü. Ali İ.?nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri hafif şekilde yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.'yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.