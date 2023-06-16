16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da domates hasadı! Üretici hasat için kolları sıvadı

Adana’da domates hasadı! Üretici hasat için kolları sıvadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2023 09:03
Adana'da domates hasadı başladı. Tarlada domatesin kilosu 7 liradan satılıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üzerine benzin döküp yakmışlar!
Üzerine benzin döküp yakmışlar!
Hasat başladı fiyatlar düştü
Hasat başladı fiyatlar düştü
Caddede dolaşırken görüntülendi
Caddede dolaşırken görüntülendi
Yaz tatili başlıyor
Yaz tatili başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı.
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı.
Şehirler arası kavga! Böylesi görülmedi
Şehirler arası kavga! Böylesi görülmedi
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada
İstanbul’da skandal olay! Ambulansı durdurup bakın ne sordu
İstanbul’da skandal olay! Ambulansı durdurup bakın ne sordu
Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
Rezidansta yangın paniği
Rezidansta yangın paniği
Karadeniz için yağış ve sel uyarısı!
Karadeniz için yağış ve sel uyarısı!
Daha Fazla Video Göster