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04.11.2019

Adana'da çekiçli banka soyguncusu güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlıktan kaydı olduğu öne sürülen Osman B. (23) gündüz vakti bir özel bankanın şubesine gelerek yanında getirdiği çekiçle camı kırmaya başladı. Bir taraftan da elindeki bıçakla yanından geçen vatandaşları, kendisine karışmaması için tehdit etti.

Osman B. bir süre bankanın camına çekiçle vurarak kırdı. Bu sırada olay yeri yakınında oturan bankanın özel güvenlik görevlisi durumdan haberdar edilince bankaya geldi. Osman B.'yi önce ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi zanlı ikna olmayınca onu etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Özel güvenlik görevlisi elinde bıçak ve çekiç olan şahsın üzerine atladı. Bir süre zanlı ile boğuşan özel güvenlik görevlisi vatandaşların da yardımıyla soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncunun elindeki bıçak ve çekiç alındıktan sonra durum polise bildirildi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"KREDİ KARTI BORCUM VARDI"

Olay yerine gelen polis Osman B.'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs adliyeye götürülürken, "Dün çok sarhoştum ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bankayı soymak istesem gündüz gitmezdim. Ailemle tartıştığım için elimde bıçak ve çekiç vardı. Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım, kredi kartı borcum vardı" dedi.

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