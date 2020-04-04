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Adana’da bisikletli kapkaçcı güvenlik kameralarına takıldı
Adana’da, bisikletli kapkaçcı M.B.'nin, H.S.E.'nin yürüdüğü sırada konuştuğu cep telefonunu elinden kapıp, çalması güvenlik kameralarına yansıdı. ‘Hırsız var' diyerek yardım isteyen genç kızın yardımına çevredeki polis ekipleri koştu.
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