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Adana’da Alpargün Apartmanı’nda felaket göz göre göre gelmiş! Hasan Can Alpargün kendisini böyle tanıtmış

İHA
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Giriş: 11.02.2023 17:58
Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın deprem felaketinin ardından Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi. Henüz sağ çıkanın olmadığı, çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşılan Alpargün Apartmanı'nın 2021 yılı görüntülerinde de duvarlarının çatlak olduğu ortaya çıkarken, şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda, “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye kendisini anlatmış. İşte ayrıntılar...
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