28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da Akkapı Mahallesi’nde altyapı sorunu: Mahalleye 10 yıldır hizmet yapılmıyor

Adana’da Akkapı Mahallesi’nde altyapı sorunu: Mahalleye 10 yıldır hizmet yapılmıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2024 15:34
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Akkapı Mahallesi, altyapı sorunu yaşıyor. Kanalizasyon sularının sokağa aktığı mahallede vatandaşlar 10 yıldır hizmet alamadıklarını söylüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti!
Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti!
Adana’da altyapı sorunu: 10 yıldır hizmet yapılmıyor
Adana’da altyapı sorunu: 10 yıldır hizmet yapılmıyor
Tramvay altında can pazarı
Tramvay altında can pazarı
Alkollü avukat hastaneyi birbirine kattı
Alkollü avukat hastaneyi birbirine kattı
Denizde turuncu renk ve denizanası istilası
Denizde turuncu renk ve denizanası istilası
Nesli tükenme tehlikesinde! Uyku keyfi böyle görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesinde! Uyku keyfi böyle görüntülendi
Tabanca ve bıçak ile intihar girişimi kamerada
Tabanca ve bıçak ile intihar girişimi kamerada
Esenyurt’ta ilginç anlar kamerada
Esenyurt’ta ilginç anlar kamerada
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı
Bingöl’de çığ düştü! 1 kişi kayıp
Bingöl'de çığ düştü! 1 kişi kayıp
Pendik’te kartpostallık sis manzarası mest etti
Pendik'te kartpostallık sis manzarası mest etti
Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti
Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti
Daha Fazla Video Göster