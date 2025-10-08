Adana’da 17 gün arayla 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana’da hediyelik eşya dükkanından 25 bin TL, 17 gün sonra da bir unlu mamuller dükkanından cep telefonu çalan, kimliği güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan Muhammet Ali G. (19) tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN