29 Ekim 2024, Salı
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Adana usulü ‘Çöp şiş katmer' yok satıyor
Adanalı tatlıcının geleneksel katmeri çeşitlendirmek için yaptığı Adana usulü ‘çöp şiş katmer' adeta yok satıyor. Gaziantep'in 500 yıllık yöresel tatlılarından katmer, eşsiz lezzetiyle damaklarda güzel bir tat bırakıyor. Meşhur Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.