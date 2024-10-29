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Adana usulü ‘Çöp şiş katmer' yok satıyor

Adana usulü ‘Çöp şiş katmer' yok satıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 11:30
Adanalı tatlıcının geleneksel katmeri çeşitlendirmek için yaptığı Adana usulü ‘çöp şiş katmer' adeta yok satıyor. Gaziantep'in 500 yıllık yöresel tatlılarından katmer, eşsiz lezzetiyle damaklarda güzel bir tat bırakıyor. Meşhur Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.
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Adana usulü ‘Çöp şiş katmer’ yok satıyor
Adana usulü ‘Çöp şiş katmer' yok satıyor
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