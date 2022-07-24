Adana Kozan'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler kısa sürede büyüyen yangına karadan müdahale etti. Kozan İlçe Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu mahallesinde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 22.45 sularında orman yangını çıktı.



Alevler rüzgarın şiddetli olması nedeni ile kısa sürede büyüdü.



Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arasöz ve orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kısa sürede yangına müdahale etti.



Yangın çevreden geniş alanda gözlemlenirken, orman yangın söndürme ekipleri yangını söndürmek için sahada mücadele etti.



Kozan İlçe Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.