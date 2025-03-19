Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye düzenlenen 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Necati Özkan gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla ilgili olarak 'Soruşturma titizlikle yürütülüyor.' dedi. Sokak çağrılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, soruşturmayı Başkan Erdoğan ile ilişkilendirmeyi ise 'hadsizlik' olarak nitelendirdi.