20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak! Hasarlı binadan eşya tahliyesi nasıl olacak?

'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak! Hasarlı binadan eşya tahliyesi nasıl olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 11:41
2 büyük depremin ardından 6 bin 40 artçı meydana geldi. AFAD, "Acil yıktırılacak" ve "Ağır hasarlı" yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Peki evlerden eşya tahliyesi nasıl yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anı
İşte Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anı
’Acil yıkılacak’ binaya girmek yasak!
'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak!
Nakil süreçleri nasıl işleyecek?
Nakil süreçleri nasıl işleyecek?
ABD’ye terör desteği tepkisi!
ABD’ye terör desteği tepkisi!
TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKİ konutları nereye yapılacak?
Büyük yıkımın cevabı enkazlarda!
Büyük yıkımın cevabı enkazlarda!
Enkazdan hayat kurtaran mesaj
Enkazdan hayat kurtaran mesaj
Yaşama tutunanların hikayesi
Yaşama tutunanların hikayesi
Kronik hastalara ilaç kolaylığı!
Kronik hastalara ilaç kolaylığı!
Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?
Hangi dayanıklılık testi daha güvenli?
Deprem siyaseti yapanlar unutulmayacak!
Deprem siyaseti yapanlar unutulmayacak!
Dönüşüme karşı çıkmasalardı Hatay böyle olacaktı!
Dönüşüme karşı çıkmasalardı Hatay böyle olacaktı!
Daha Fazla Video Göster