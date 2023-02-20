'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak! Hasarlı binadan eşya tahliyesi nasıl olacak?

2 büyük depremin ardından 6 bin 40 artçı meydana geldi. AFAD, "Acil yıktırılacak" ve "Ağır hasarlı" yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Peki evlerden eşya tahliyesi nasıl yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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