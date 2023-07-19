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Acil Durum Hastanesinde geri sayım

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Giriş: 19.07.2023 14:59
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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